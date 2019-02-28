Гасли: это была одна из моих самых крупных аварий в карьере

Сегодня, 28 февраля, пилот «Ред Булл» Пьер Гасли преждевременно завершил тесты, попав в серьёзную аварию. Француз вылетел с трассы и врезался в отбойники, сильно разбив машину. По его словам, эта авария является одной из самых серьёзных в карьере.

«Я в порядке, но немного потрясён. Я совершил ошибку в девятом повороте, войдя в него немного шире, чем следовало и потом потерял машину. Я прошу прощения у ребят, впереди их ждёт долгая ночь. Но важнее всего то, что завтра Макс сможет вернуться в болид и мы будем фокусироваться на позитивных сторонах.

Что касается впечатлений от тестов в целом, мы смогли преодолеть большую дистанцию за эти четыре дня. Нам удалось протестировать много вещей и завтра мы рассчитываем узнать немного больше о скорости. Мы получили много информации, как бы то ни было, перед Мельбурном предстоит много работы, в целом же мы довольны.

Смог бы я сегодня превзойти время «Феррари»? Я так не думаю, они очень быстры и нам следует фокусироваться на собственном темпе", — приводит слова Гасли FormulaSpy.