Выплаты Liberty Media командам Формулы-1 в 2018 году продолжили снижаться

Команды Формулы-1 в 2018 году второй год подряд получили меньше денег от владельца серии Liberty Media, несмотря на рост доходов Формулы-1. Об этом сообщает Reuters.

Общая сумма выплат 10 командам упала до $ 913 млн с $ 919 млн в 2017 году и $ 966 млн в 2016-м. Хотя Формула-1 объявляла об увеличении годовой выручки до $ 1 827 млн, что на $ 44 млн больше, чем предыдущие $ 1 783 млн. Операционные убытки выросли с $ 37 млн до $ 68 млн.



Первичная выручка Формулы-1 от гонок, трансляций, рекламы и спонсорства была стабильной, а другие доходы Формулы-1 показали 13-процентный рост. Этот рост обусловлен увеличением доходов от логистики, доходов от диджитал-медиа, ТВ-продакшена, а также деятельностью по привлечению фанатов.