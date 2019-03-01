Боттас считает, что в новом сезоне обгонять станет легче

В новом сезоне Формулы-1 болиды претерпят изменения в аэродинамике. Одной из целей нововведений было упрощение обгонов. По мнению экспертов и ряда пилотов, новый регламент не приведёт к выполнению этой задачи. Однако гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас не согласен с этой точкой зрения

«Чувствуется, что сопротивление воздуха стало больше, и это само по себе улучшает слипстрим, потому что парень впереди создаёт больший аэродинамический мешок.

Все говорят о переднем антикрыле, и у меня также сложилось впечатление, что за машиной соперника сейчас ехать легче. Но я думаю, что эффект DRS будет больше. В общем, я думаю, что обгонять станет легче. Позади соперника сейчас машина ведёт себя более стабильно, и её легче контролировать. Мы движемся в правильном направлении. Люди думали, что изменения в аэродинамике замедлят нас, но я в это не верю», — цитирует Боттаса Speedweek.