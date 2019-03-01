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Лоу: Кубица считает новый болид «Уильямса» огромным шагом вперёд

Лоу: Кубица считает новый болид «Уильямса» огромным шагом вперёд
Авто / Формула-1

По словам технического директора «Уильямса» Падди Лоу, пилот британской команды Роберт Кубица отметил существенный прогресс нового болида «Уильямса» по сравнению с прошлогодним.

«Роберт чувствует, что мы сделали огромный шаг вперёд с точки зрения платформы, поэтому автомобиль стал намного более управляемым с точки зрения пилотирования. Можно контролировать работу шин, можно контролировать баланс и скорость. Этого точно нельзя было сказать о прошлогодней машине. Так что это очень обнадёживает.

Это не говорит о скорости болида, но по крайней мере это база. И учитывая, что это было одной из наших главных задач зимой, это хороший шаг для нас. И это намного лучший фундамент, от которого можно двигаться вперёд к следующему этапу», — цитирует Лоу RaceFans.

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