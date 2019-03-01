В «Рено» заявили, что достигли «высоких» целей по прогрессу мотора

Главный моторист «Рено» Реми Таффен заявил, что ему с подчинёнными удалось добиться запланированного на межсезонье-2019 прогресса по развитию силовой установки Формулы-1.



«Мы добились всего, что запланировали. Это большой шаг вперёд — он больше, чем мы делали за последние пять лет. Мы поставили себе высокие цели и выполнили их. Насчёт расстановки сил сказать сложно. Но одно точно: мы недалеко», — приводит слова Таффена Motorsport-Magazin.



Таффен также подтвердил, что в 2019 году «Рено» и «Макларен» смогут рассчитывать на использование специального квалификационного режима двигателя, на отсутствие которого клиенты—обладатели французских моторов жаловались все последние годы: «На тестах мы попробовали целый ряд режимов, и всё хорошо работало».