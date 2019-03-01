Квят: очень доволен командой, которая собрана вокруг меня

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят ответил на вопросы болельщиков, которые были заданы на странице команды в «Фейсбуке». Квят поделился впечатлениями от нового болида и от работы с Александером Албоном.



«Каждый раз, когда мы выезжали на трассу, машина хорошо себя вела. Она делала то, что мы от неё просили. Всегда приятные ощущения, когда у машины хороший баланс и она откликается на твои требования как пилота. Надеюсь, так будет на каждой трассе.



У нас в команде очень хорошая синергия, хорошая взаимосвязь. Я очень доволен командой, которая собрана вокруг меня. Работа ведётся плавно. Мы наслаждаемся работой и двигаемся в хорошем направлении.



У меня очень позитивные впечатления от работы с Алексом. Он быстро вышел на уровень — наверное, уже со второй половины первого дня он начал давать действительно хорошие отзывы по работе автомобиля, помогать его развитию. Мы хорошо поладили и за пределами трассы. Всё идёт хорошо», — заявил Квят.