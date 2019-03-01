Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Райо Вальекано» — «Жирона». 1 марта. Смотреть оналайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

«Уильямс» в знак благодарности нанёс фамилии всех сотрудников на антикрыло

«Уильямс» в знак благодарности нанёс фамилии всех сотрудников на антикрыло
Авто / Формула-1

В заключительный день зимних тестов Формулы-1 в Барселоне на трассе «Каталунья» команда «Уильямс» несколько изменила дизайн заднего антикрыла. «Уильямс» нанёс на торцевые пластины антикрыла фамилии всех сотрудников команды. Тем самым руководство гоночного коллектива решило поблагодарить всех сотрудников, которые работали над завершением строительства болида FW42, которое затянулось по разным причинам.

«Спасибо каждому в команде, что вы держались вместе, несмотря на сложное начало сезона», — написала команда в своём твиттер-аккаунте.

Лоу не думал об уходе с поста технического директора «Уильямса»
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент