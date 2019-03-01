«Уильямс» в знак благодарности нанёс фамилии всех сотрудников на антикрыло

В заключительный день зимних тестов Формулы-1 в Барселоне на трассе «Каталунья» команда «Уильямс» несколько изменила дизайн заднего антикрыла. «Уильямс» нанёс на торцевые пластины антикрыла фамилии всех сотрудников команды. Тем самым руководство гоночного коллектива решило поблагодарить всех сотрудников, которые работали над завершением строительства болида FW42, которое затянулось по разным причинам.



«Спасибо каждому в команде, что вы держались вместе, несмотря на сложное начало сезона», — написала команда в своём твиттер-аккаунте.

Лоу не думал об уходе с поста технического директора «Уильямса»