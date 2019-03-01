Прост назвал верным решение «Феррари» расставить приоритеты среди своих пилотов

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост поддержал решение «Феррари» в преддверии сезона-2019 чётко расставить приоритеты среди пилотов.



Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что Себастьян Феттель будет иметь «приоритет» перед новичком Шарлем Леклером. 21-летний Леклер прокомментировал это, сказав, что считает такое решение «логичным».



«Это было смелое решение. В такой команде, как «Феррари», чрезвычайно трудно выиграть чемпионат, если позволять обоим гонщикам соревноваться на равных. У Бинотто хороший стиль управления. Лучше сказать об этом с самого начала. Это проясняет ситуацию и удобнее для самого Шарля», — сказал Прост.



Что касается пилотов «Рено», то Ален считает, что во французской команде среди её гонщиков ранжирования нет.

«Там нет пилота номер один и пилота номер два. Риккардо и Хюлькенберг оба номер «один». Неизбежно наступит момент, когда один будет быстрее другого, но это взрослые мальчики. Это нормально, что они борются на трассе», — цитирует Проста GrandPX.news.