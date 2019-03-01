Феттель — лучший по итогам утренней части четвёртого дня тестов, Квят — третий

На автодроме «Каталунья» в Барселоне завершилась первая половина четвёртого дня второй сессии предсезонных тестов Формулы-1.



Лучшее время круга показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второй — Валттери Боттас из «Мерседеса». Тройку замыкает представитель «Торо Россо» россиянин Даниил Квят. Отметим, что шесть лучших пилотов показали время на самых мягких покрышках С5, в то время как Ферстаппен — на С3.



1. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) 1:16.221 (68 кругов)

2. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.340 (71)

3. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +0.677 (52)

4. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +0.692 (59)

5. Ромен Грожан (Haas) +0.855 (73)

6. Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) +0.893 (52)

7. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1.018 (61)

8. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1.488 (29)

9. Серхио Перес (Racing Point) +1.570 (36)

10. Роберт Кубица (Williams) +2.772 (47).



Вечерняя часть тестов закончится в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.