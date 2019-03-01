Хэмилтон: отрыв «Феррари» от «Мерседеса» — полсекунды

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что «Феррари» потенциально имеет преимущество в полсекунды над его командой.



«Феррари» сейчас самая быстрая. Я думаю, что потенциально их отрыв от нас полсекунды. Что-то вроде того. Мы многое проанализируем из второй сессии тестов и произведём изменения в болиде, которые мы попытаемся реализовать во время гонки, но очевидно, что до неё осталось не так много времени. Однако в течение следующей недели мы постараемся нагнать хотя бы одну десятую. Тем более эта машина износилась на тестах, и у нас будут новые детали.



Будет интересно. Мы действительно ничего не знаем, потому что у каждой команды разные режимы мощности и расхода топлива, и неизвестно, кто что делает. Мельбурн будет первым этапом, когда вы всё увидите, затем пройдут четыре гонки, прежде чем поймём, на каких мы позициях», — цитирует Хэмилтона Motorsport Week.