Честер: «Феррари» на шаг впереди остальных команд Формулы-1

Технический директор «Рено» Ник Честер считает, что у «Феррари» есть явное преимущество над остальными командами. При этом он отметил плотную борьбу среди команд середины пелотона.

«Я могу сказать, что на данный момент «Феррари» выглядит так, будто они на шаг впереди. После этого всё очень плотно. Вероятно, мы ещё не видели реальной скорости «Мерседеса», но есть много других команд, которые очень близки, и я не хотел бы пытаться ранжировать их.



Сократили ли «Рено» разрыв от «Ред Булл»? Всё ещё немного сложно ответить. Во всяком случае похоже, что отрывы в пелотоне сократились. Так что, может быть, мы стали ближе друг к другу. У меня нет хорошего представления о том, что собой представляет «Ред Булл», поэтому я не могу точно оценить их реальную скорость», — приводит слова Честера RaceFans.