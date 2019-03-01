Бинотто: совершенно неверно думать, что «Феррари» сейчас быстрее «Мерседеса»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что делать какие-либо выводы о скорости команд по результатам тестов неверно. По словам функционера, говорить о том, что «Скудерия» на сегодняшний день быстрее «Мерседеса», было бы преждевременно.

«После восьми дней тестов, которые были очень интересными и напряжёнными, мы по-прежнему фокусируемся на себе. Мы всё ещё пытаемся изучать болид, находить пределы скорости и надёжности. Это очень важно при подготовке к полному сезону.

Я рад, что Хэмилтон думает, будто мы быстрее. Но верю, что и «Мерседес» силён, верю, что они будут очень сильны в Мельбурне. Полагаю, что было бы совершенно неверно думать, что «Феррари» сейчас быстрее «Мерседеса». Мы знаем, что на тестах мы можем работать с разным уровнем количества топлива и с разными программами. Так что не ожидаю, что «Мерседес» будет позади нас. Борьба будет очень плотной», — приводит слова функционера FormulaSpy.