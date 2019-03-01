Кальдерон останется тест-пилотом «Альфа Ромео»

Колумбийка Татьяна Кальдерон подписала новый контракт с «Альфа Ромео», в Хинвиле она будет работать в качестве тест-пилота, сообщает пресс-служба команды.

В минувшем сезоне Кальдерон также работала в составе коллектива в качестве тест-пилота и провела несколько заездов. Также в 2018 году Татьяна выступала в Формуле-3. В 2019 году пилотеса будет гоняться в Формуле-2. Таким образом, она станет первой женщиной в истории этой серии. В Ф-2 Кальдерон будет защищать цвета BWT Arden.

«Я счастлива продолжить работу в составе „Альфа Ромео“ в роли тест-пилота. Они выполняют прекрасную работу из года в год и для меня является большой привилегией работать в кругу настолько опытных специалистов», — рассказала Кальдерон.