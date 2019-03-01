Феттель — лучший по итогам четвёртого дня второй серии тестов Ф-1, Квят — 5-й

В Барселоне завершился заключительный, четвёртый день второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1. Лучшее время в его ходе удалось показать пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю. Второй результат — у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, тройку лучших замкнул другой пилот немецкой команды — Валттери Боттас.
Пилот «Торо Россо» по итогам дня показал пятое время. Отметим, вся тройка лидеров, как и Даниил Квят, установили своё лучшее время на круге, используя состав резины С5.
Формула-1. Вторые предсезонные тесты. Барселона. 4-й день
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.16,221 (110 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,003 (61)
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,340 (71)
4. Нико Хюлькенберг («Рено») — +0,622 (51)
5. Даниил Квят («Торо Россо») — +0,677 (131)
6. Карлос Сайнс («Макларен»)— +0,692 (134)
7. Ромен Грожан («Хаас»)— +0,855 (73)
8. Даниэль Риккардо («Рено»)— +0,893 (52)
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,018 (132)
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,344 (94)
11. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,488 (29)
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,570 (104)
13. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,772 (90).