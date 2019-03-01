Феттель — лучший по итогам четвёртого дня второй серии тестов Ф-1, Квят — 5-й

В Барселоне завершился заключительный, четвёртый день второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1. Лучшее время в его ходе удалось показать пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю. Второй результат — у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, тройку лучших замкнул другой пилот немецкой команды — Валттери Боттас.

Пилот «Торо Россо» по итогам дня показал пятое время. Отметим, вся тройка лидеров, как и Даниил Квят, установили своё лучшее время на круге, используя состав резины С5.

Формула-1. Вторые предсезонные тесты. Барселона. 4-й день



1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.16,221 (110 кругов)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,003 (61)

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,340 (71)

4. Нико Хюлькенберг («Рено») — +0,622 (51)

5. Даниил Квят («Торо Россо») — +0,677 (131)

6. Карлос Сайнс («Макларен»)— +0,692 (134)

7. Ромен Грожан («Хаас»)— +0,855 (73)

8. Даниэль Риккардо («Рено»)— +0,893 (52)

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,018 (132)

10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,344 (94)

11. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,488 (29)

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,570 (104)

13. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,772 (90).