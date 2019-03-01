Поломки «Феррари», бульдог Хэмилтона и камбэк Сироткина — в фото с тестов Ф-1

1 марта в Барселоне на автодроме «Каталунья» завершился заключительный, четвёртый день второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1. Лучшее время удалось показать пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю. Второй результат — у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, тройку лучших замкнул другой пилот немецкой команды — Валттери Боттас.



Пилот «Торо Россо» по итогам дня показал пятое время. Отметим, вся тройка лидеров, как и Даниил Квят, установили своё лучшее время на круге, используя состав резины С5.

Лучшие кадры с тестовых заездов — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Барселоне.