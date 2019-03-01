Тост: Квят сможет сильно помочь Албону

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост подвёл итоги официальных предсезонных тестов Формулы-1, отдельно прокомментировав работу пилотов.

«Невзирая на низкую температуру утром, в целом погода была благосклонна к нам в ходе этих тестов. Это дало возможность лучше узнать новый болид, различные настройки и работу шин в нормальных условиях. В ходе тестов нам удалось покрыть дистанцию 4352 км, и при этом мы не столкнулись с большими проблемами. Да, небольшие сложности возникали, но на данном этапе это нормально. Мы быстро реагировали, и у нас не было причин для беспокойства.

И Даниил, и Александер показали, что наши ожидания вполне реальны. Они давали очень хорошую обратную связь, не допуская ошибок. Невзирая на прошлогодний перерыв, Даниил сразу же показал, что он тот же пилот, которого мы знали, — быстрый и способный обеспечивать инженеров ценной обратной связью. Он сможет сильно помочь Албону, который быстро осваивается в Формуле-1. Александер продемонстрировал хорошую скорость и отличную физическую подготовку.

Что касается двигателя, мы должны поблагодарить «Хонду» и инженеров в Сакуре за дальнейший прогресс как в плане скорости, так и в плане надёжности. Кажется, у нас есть все ингредиенты для удачного старта сезона в Мельбурне", — приводит слова Тоста пресс-служба «Торо Россо».