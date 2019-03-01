Лоу пожаловался на износ деталей болида

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу признался, что в заключительный день официальных предсезонных тестов Формулы-1 команде пришлось внести некоторые коррективы в план работы Роберта Кубицы. Это было связано с тем, что часть деталей болида оказалась сильно изношенной.

«Для последнего дня тестов у нас была готова амбициозная программа, которая должна была отражать вчерашние труды Расселла. Она включала в себя сбор большего количества данных на холодном треке, и мы добились этой цели. Затем мы экспериментировали со скоростью и провели симуляцию квалификации.

К сожалению, в ходе дневной сессии нам пришлось остановить работу на длинных сериях, потому как количество изношенных деталей болида достигло отметки деградации. Это означало, что мы бы больше не получили полезной информации. Сегодня машина устала, и в целях экономии ресурсов перед важной гонкой в Австралии правильно было изменить план. Именно поэтому мы переключились на отработку разных процедур, таких как старт, пит-стоп, и других моментов, над которыми следует поработать перед этапом в Мельбурне", — приводит слова Лоу пресс-служба «Уильямса».