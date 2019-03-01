Сводная таблица лучших кругов всех гонщиков Формулы-1 на вторых тестах

Предлагаем вашему вниманию свободную таблицу лучших кругов в исполнении всех гонщиков Формулы-1, принявших участие во второй тестовой сессии в Барселоне на трассе «Каталунья». Отметим, что только Антонио Джовинацци и Макс Ферстаппен не проехали лучшие круги на самом мягком типе шин — С5. Все результаты были показаны в два заключительных дня испытаний.

Формула-1. Вторые зимние тесты. Сводная таблица лучших кругов



1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:16.221 (шины С5, День 8)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:16.224 (С5, День 8)

3. Шарль Леклер («Феррари») — 1:16.231 (С5, День 7)

4. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:16.561 (С5, День 8)

5. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1:16.843 (С5, День 8)

6. Александер Албон («Торо Россо») — 1:16.882 (С5, День 7)

7. Даниил Квят («Торо Россо») — 1:16.898 (С5, День 8)

8. Карлос Сайнс («Макларен») — 1:16.913 (С5, День 8)

9. Ромен Грожан («Хаас») — 1:17.076 (С5, День 8)

10. Ландо Норрис («Макларен») — 1:17.084 (С5, День 7)

11. Пьер Гасли («Ред Булл») — 1:17.091 (С5, День 7)

12. Даниэль Риккардо («Рено») — 1:17.114 (С5, День 8)

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:17.239 (С5, День 8)

14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1:17.556 (С5, День 7)

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:17.565 (С5, День 8)

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:17.639 (С4, День 7)

17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:17.709 (С3, День 8)

18. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1:17.791 (С5, День 8)

19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1:18.130 (С5, День 7)

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1:18.993 (С5, День 8).