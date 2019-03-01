Кубица: я выполнил 20% того, что следовало сделать в ходе тестов

Гонщик «Уильямса» Роберт Кубица признался, что остался недоволен объёмом работы, выполненным во время зимних тестов Формулы-1. В пятницу поляку и его команде помешал износ деталей, которые команда не могла заменить.



«Ехать на первую гонку за восемь лет без должной работы на тестах будет сложно. Такова реальность, и я не могу сделать ничего другого, кроме как по максимуму готовиться. Вероятно, я выполнил двадцать процентов того, что мне следовало сделать в ходе тестов. Посмотрим. Мои длинные серии не были длиннее 15 кругов. Так что остаётся много вопросов.



Были и некоторые положительные моменты. Моя последняя реальная попытка, на которой я хорошо прочувствовал машину, была позавчера днём. Это была первая попытка, когда машина делала вещи, которыми я был приятно удивлён. Я обрёл немалую уверенность, но с тех пор эта уверенность исчезла, потому что машина не была в нужной форме.



К сожалению, боюсь, что первые гонки тоже превратятся в тесты. Мы столкнулись с большим отставанием. Некоторые сегодняшние проблемы стали следствием того, что мы делали всё в спешке. Если неделю назад у вас проблемы с тем, чтобы иметь машину, то у вас будут проблемы с запчастями. Сегодня нам нужно было заменить некоторые детали, а мы не могли это сделать», — приводит слова Кубицы Motorsport Week.

Лоу пожаловался на износ деталей болида