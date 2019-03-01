Риккардо: уйдёт некоторое время, чтобы догнать лидирующие команды

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1.



«Довольно хорошая неделя, мы проехали достойное число кругов. У нас уйдёт некоторое время, чтобы догнать лидирующие команды, но мы и не ожидали, что это произойдёт на зимних тестах, настроены насчёт этого очень реалистично. В то же время невозможно сделать точные прогнозы насчёт скорости. Нам ещё есть над чем поработать и что улучшить — именно на этом мы и сконцентрируемся. На базе изучим данные, которые собрали за последние дни. Мы прогрессируем, но более серьёзные шаги будут проходить при последовательном продвижении вперёд. Направляюсь в Мельбурн, чувствуя, что принадлежу этой команде, и я просто хочу гоняться!» — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».

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