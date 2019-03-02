Штайнер: в ходе тестов «Хаас» сделал всё, что планировал

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился впечатлениями от официальных предсезонных тестов Формулы-1, отметив, что невзирая на все проблемы, его команде удалось выполнить всё запланированное.

«Сегодня у нас получился лучший день тестов, всегда приятно завершать работу с высоким результатом. Утром мы полностью завершили программу с Роменом, а днём провели симуляцию гонки с Магнуссеном. Это было очень позивино, всё прошло хорошо. Для нас тесты сопровождались взлётами и падениями, но итог получился хорошим.

В целом мы выполнили всё, что и планировали. Сначала мы немного нервничали, что было связано с небольшими проблемами. Но мы решили их и, кажется, машина едет нормально. Надеюсь, мы устранили проблемы, для этого и проводятся тесты. Я доволен минувшими двумя неделями", — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».