Кайл Буш выиграл гонку NASCAR Truck Series в Лас-Вегасе

Гонщик «Тойоты» Кайл Буш одержал победу в гонке серии NASCAR Truck Series в Лас-Вегасе. Второе место занял пилот «Шевроле» Бретт Моффитт, третьим к финишу пришёл Мэтт Крафтон на «Форде».

Стоит отметить, что эта победа стала второй для Кайла Буша подряд — неделю назад он выиграл двухсотмильную гонку в Атланте. Буш со 143 очками занимает первую позицию в чемпионате владельцев машин, опережая Майка Карба на 26 очков.

NASCAR Truck Series. Лас-Вегас.



1. Кайл Буш («Тойота»)

2. Бретт Моффитт («Шевроле»)

3. Мэтт Крафтон («Форд»)

4. Стюарт Фризен («Шевроле»)

5. Харрисон Бёртон («Тойота»)

6. Шелдон Крид («Шевроле»)

7. Тодд Гилилэнд («Тойота»)

8. Джонни Саутер («Форд»)

9. Райан Рид («Тойота»)

10. Росс Честейн («Шевроле»).