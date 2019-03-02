Риккардо: всё ещё есть пара ведущих команд, которые имеют преимущество

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо подчеркнул, что ведущие команды по-прежнему имеют преимущество над соперниками.



«В середине пелотона будет очень плотная борьба. Не думаю, что я буду на первом ряду, но и точно не буду на последнем, мы где-то посередине. Думаю, что многие машины будут близки, отставания будут не очень большими. Так что впереди будет тот, кто сделает более чистый круг.



Думаю, что тесты были довольно плотными. В начале сезона у нас всё ещё есть пара ведущих команд, которые имеют преимущество. Не думаю, что Мельбурн будет показательным и именно так пройдёт сезон. Думаю, что будут изменения в раскладе сил во время первых шести гонок», — приводит слова Риккардо RaceFans.