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Риккардо: всё ещё есть пара ведущих команд, которые имеют преимущество

Риккардо: всё ещё есть пара ведущих команд, которые имеют преимущество
Авто / Формула-1

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо подчеркнул, что ведущие команды по-прежнему имеют преимущество над соперниками.

«В середине пелотона будет очень плотная борьба. Не думаю, что я буду на первом ряду, но и точно не буду на последнем, мы где-то посередине. Думаю, что многие машины будут близки, отставания будут не очень большими. Так что впереди будет тот, кто сделает более чистый круг.

Думаю, что тесты были довольно плотными. В начале сезона у нас всё ещё есть пара ведущих команд, которые имеют преимущество. Не думаю, что Мельбурн будет показательным и именно так пройдёт сезон. Думаю, что будут изменения в раскладе сил во время первых шести гонок», — приводит слова Риккардо RaceFans.

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