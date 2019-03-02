Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал» — «Барселона». 2 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Бинотто: уверены, что решили свои проблемы

Бинотто: уверены, что решили свои проблемы
Авто / Формула-1

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подчеркнул, что команда смогла решить проблемы, с которыми столкнулась в конце прошлого сезона. По словам Бинотто, скорость болида на тестах подтверждает, что тяжёлая работа в межсезонье не прошла даром.

«За последние несколько лет мы показали, что знаем, как делать быструю машину. В прошлом году ближе к концу сезона у нас возникли некоторые проблемы с корреляцией данных аэродинамической трубы и работой на трассе.

Думаю, за зиму мы многому научились и смогли копнуть глубже в проблемы, с которыми столкнулись в конце прошлого года, а болид этого года подтверждает, какую тяжёлую работу мы сделали. Уверены, что решили свои проблемы», — приводит слова Маттиа Бинотто GrandPrix.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент