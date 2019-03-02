Бинотто: уверены, что решили свои проблемы

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подчеркнул, что команда смогла решить проблемы, с которыми столкнулась в конце прошлого сезона. По словам Бинотто, скорость болида на тестах подтверждает, что тяжёлая работа в межсезонье не прошла даром.



«За последние несколько лет мы показали, что знаем, как делать быструю машину. В прошлом году ближе к концу сезона у нас возникли некоторые проблемы с корреляцией данных аэродинамической трубы и работой на трассе.



Думаю, за зиму мы многому научились и смогли копнуть глубже в проблемы, с которыми столкнулись в конце прошлого года, а болид этого года подтверждает, какую тяжёлую работу мы сделали. Уверены, что решили свои проблемы», — приводит слова Маттиа Бинотто GrandPrix.