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Эллисон: утомительные, но успешные тесты

Эллисон: утомительные, но успешные тесты
Авто / Формула-1

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1. По словам Эллисона, тесты получились утомительными, но успешными.

«Отличный последний день тестов. Мы ждали несколько дней, чтобы поработать с мягкими шинами и настройками для Мельбурна. Мы довольны, поскольку обоих гонщиков устроил баланс болида и они смогли показать неплохое время на круге.

Оценивая все восемь дней тестов, можно сказать, что мы не столкнулись с проблемами с надёжностью, прогрессировали в работе со скоростью и настройками, смогли протестировать много решений в программе подготовки к первой гонке сезона. Это были утомительные, но успешные тесты», — приводит слова Джеймса Эллисона пресс-служба команды.

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