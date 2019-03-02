Эллисон: утомительные, но успешные тесты

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1. По словам Эллисона, тесты получились утомительными, но успешными.



«Отличный последний день тестов. Мы ждали несколько дней, чтобы поработать с мягкими шинами и настройками для Мельбурна. Мы довольны, поскольку обоих гонщиков устроил баланс болида и они смогли показать неплохое время на круге.



Оценивая все восемь дней тестов, можно сказать, что мы не столкнулись с проблемами с надёжностью, прогрессировали в работе со скоростью и настройками, смогли протестировать много решений в программе подготовки к первой гонке сезона. Это были утомительные, но успешные тесты», — приводит слова Джеймса Эллисона пресс-служба команды.