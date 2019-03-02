Хьюз считает, что «Феррари» на 0,3 секунды быстрее «Мерседеса»

Известный автоспортивный эксперт Марк Хьюз составил рейтинг команд на основании предсезонных тестов. По мнению Хьюза, самой быстрой машиной по итогам тестов оказалась «Феррари», «Мерседес» уступает итальянской команде 0,3 секунды с круга. Третью строчку Хьюз отдал «Ред Булл», который уступает «Феррари» 0,5 секунды.



Среди середняков, по мнению Хьюза, первое место занимает «Рено», опережающая группу команд «Хаас», «Торо Россо», «Альфа Ромео», «Макларен» и «Рейсинг Пойнт» на 0,1 секунды. «Уильямс» уступает всем 1,2 секунды в рейтинге Хьюза.



Рейтинг команд по итогам тестов по мнению Марка Хьюза:



1. «Феррари»

2. «Мерседес» +0,3

3. «Ред Булл» +0,5

4. «Рено» +0,9

5. «Хаас» +1,0

6. «Торо Россо» +1,0

7. «Альфа Ромео» +1,0

8. «Макларен» +1,0

9. «Рейсинг Пойнт» +1,0

10. «Уильямс» +2,2.