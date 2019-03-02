Хэмилтон обеспокоен сокращением аудитории Формулы-1 в Великобритании

Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию с переходом гонок на платное телевидение в Великобритании. С 2019 года из 21 этапа чемпионата только один будет показан бесплатно. В прошлом году в прямом эфире гонки в Великобритании посмотрели всего 1,28 млн человек.



«Не знал этих цифр. Помню, как рос и включал ВВС, смотрел гонки. Это было потрясающе. В настоящее время не понимаю ситуации с платным телевидением, но не моя задача решать эти вопросы. В наши дни всё чертовски дорого, приходится оплачивать страховки, счета, а в конечном итоге ещё и платить за телевидение.



Очень жаль, что многие фанаты не могут смотреть гонки, потому что именно болельщики делают этот спорт таким, чем больше будет ограничений, тем хуже будет для бизнеса. Но ко мне это не имеет отношения, моё дело — приехать на этап и встретиться с болельщиками», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.