Хэмилтон: работаем над тем, чтобы по максимуму использовать потенциал новинок

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил, что обновления, привезённые командой на тесты в Барселону, помогли прибавить в скорости. По словам Хэмилтона, теперь команда будет заниматься корреляцией данных.



«Новая версия аэродинамики позволила добиться улучшений. На второй неделе тестов мы попробовали поставить на болид различные обновления, теперь важно понять, насколько расчёты в аэродинамической трубе соответствуют тому, что мы видели на трассе.



Обычно у нас всё хорошо с корреляцией данных. Работаем над тем, чтобы по максимуму использовать потенциал новинок, постоянно узнаём что-то новое о машине. Но в последние дни тестов нам удалось со многим разобраться», — приводит слова Льюиса Хэмилтона SpeedWeek.