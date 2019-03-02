Виталий Петров выиграл ралли «Яккима» в Карелии

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров одержал победу в ралли «Яккима», которое состоялось 2 марта в Карелии.



Виталий выступал в паре со штурманом Дмитрием Яковченко на автомобиле Mitsubishi Lancer EVO 9, подготовленном командой PRO-Sport Rally. Экипаж SMP Racing стартовал первым среди 48 машин и завершил первый спецучасток с лучшим результатом. Последующие семь участков также остались за Петровым. Вся соревновательная дистанция была им пройдена за 40.23,5 минуты. Это лучший результат в абсолютном зачёте, который и обеспечил победу Виталию и Дмитрию.



Соревнования проводились в статусе шестого этапа Кубка России по ралли. Трасса была проложена в окрестностях города Лахденпохья, где месяцем ранее состоялся этап чемпионата России.

«Мы с Дмитрием очень рады победе и тому, что проехали без ошибок и механических поломок. Во время подготовки мы чётко прописали стенограмму, и сегодня у нас была хорошая скорость. На первых шести допах была хорошая видимость, на двух последних — гораздо хуже из-за снега, как и месяц назад на первом этапе чемпионата России. Я безумно рад, что машина не подвела, вся команда PRO-Sport Rally отработала на отлично, и мы с каждым спецучастком наращивали отрыв. Поэтому выиграть все восемь спецучастков — заслуженная награда для всех нас, особенно учитывая, что в предыдущий раз мы даже не доехали до финиша из-за поломки. Хочу поблагодарить SMP Racing за то, что дали мне возможность попробовать себя в ралли, и в ответ мы доказали, что можем здесь побеждать. Надеюсь, в будущем сможем проехать ещё какие-то этапы. Хочу сказать спасибо моим болельщикам, которых много приехало в Карелию. Следующая гонка у меня уже будет в Америке — «1000 миль Себринга» FIA WEC, где мы поедем двумя экипажами SMP Racing, и теперь все мысли только о ней», — сообщил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата».