Штайнер: подиум — это мечта. Будет здорово её осуществить

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о возможности завоевания командой подиума в предстоящем сезоне. По его словам, на сегодняшний день это мечта, вместе с тем он не исключил, что её осуществление, при определённых обстоятельствах, будет возможно.

«Подиум — это мечта. Будет здорово её осуществить. Если бы не авария, то в минувшем году в Баку мы могли бы достичь этой цели. Но удача была не на нашей стороне. Надеюсь, новый сезон станет нашим. Удача может улыбнуться, но если в гонках не будет происходить ничего необычного, никто не сможет достигать подиума кроме трёх ведущих команд.

Иногда в гонках происходит много разного, в результате чего ты можешь зацепиться за третью позицию, но для этого нужно стабильно идти на четвёртом месте", — приводит слова Штайнера GPblog.