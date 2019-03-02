Феттель исключил возможность выступлений за «Мерседес» или «Ред Булл»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель сообщил, что на данном этапе карьеры он не думает об уходе из спорта. При этом немец исключил варианты, при которых он окажется в «Мерседесе» или «Ред Булл».

«Планирую ли я завершать выступления? Очевидно, что сейчас в моей карьере совсем не весна, с другой стороны, когда тебе 31, в нашем спорте у тебя остаётся ещё достаточно времени. Оглядываясь назад, можно вспомнить, что Шумахер был даже немного старше меня, когда завоевал первый титул с «Феррари». Хэмилтон старше меня на два года, так что меня не посещают мысли об уходе. Сделаю всё, чтобы завоевать титул с «Феррари».

Да, Шумахер с 2010 по 2012 год выступал за «Мерседес», но я не могу представить себя в составе этой команды, точно так же, как не могу представить возвращение в «Ред Булл». Моя цель — выигрывать с «Феррари», — приводит слова Феттеля Bild.