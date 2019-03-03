Грожан не считает, что посещение психолога говорит о его слабости

Пилот «Хааса» Ромен Грожан заявил, что не считает визиты к психологу признаком слабости. По словам француза, это напротив является свидетельством силы характера. Грожан уверяет, что на данный момент всё больше спортсменов прибегают к услугам специалистов подобного профиля.

«Когда ты обращаешься к специалисту, пребывая в поисках ответов на некоторые вопросы, это свидетельствует о силе. К психологам обращаются не только нездоровые люди. Не думаю, что Тедии Ринер сумасшедший. Он десятикратный чемпион мира и Олимпийский чемпион, но он также посещает психолога и не скрывает этого. Во Франции всё больше спортсменов обращаются к психологам, мы видим, что это даёт преимущество», — приводит слова Грожана GrandPrix.