Штайнер: постоянное доминирование одной-двух команд разрушает Формулу-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер в очередной раз высказал своё положительное мнение о будущем ограничении бюджетов в Формуле-1.



«Если говорить о Формуле-1 в целом, то хотелось бы видеть более ровную сетку. С финансовым равноправием, в случае, если все будут вступать в игру с одинаковым бюджетом, гонки станут более конкурентоспособными.



Это то, что хотели бы видеть фанаты. Через некоторое время постоянное доминирование одной-двух команд просто разрушает Формулу-1. Я думаю, что сейчас мы обсуждаем мелкие детали регламента на 2021 год, но в целом все команды согласны с необходимостью ограничений расходов.



Большие команды всё равно будут иметь преимущество, потому что их инфраструктура более развита, однако их преимущество станет меньше. Что может быть лучше, чем неожиданная победа? Когда Росс Браун выиграл чемпионат со своей командой, это было невероятно здорово для спорта. Я хотел бы видеть подобное снова и фанаты, я уверен, тоже», — приводит слова Гюнтера Штайнера GPBlog.