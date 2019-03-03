Хэмилтон: у меня не так много хороших слов о новой резине

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подчеркнул, что работа с новыми комплектами резины стала сложнее, чем в прошлом сезоне.



«Шины нынешнего сезона более сложные и жёсткие. Хотите услышать о шинах хорошее? У меня не так много хороших слов о новой резине, так что лучше промолчу. Судя по тому как мы вступили в этот сезон, всё будет непросто. В этом году работа с шинами сложнее, чем в прошлом.



А все эти названия шин — С5, С4, С3, С2, С1 — лично для меня все стало ещё более запутанно, чем цвета, которые у нас были. Но мы привыкнем, и всё станет проще. Кажется, Боттасу понравилась новая резина, я тоже в скором времени почувствую себя лучше. Мы в одной лодке, так что постараюсь понять их как можно лучше и как можно быстрее», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Autosport.