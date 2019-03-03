Риккардо: при борьбе за титул «Ред Булл» был бы на стороне Ферстаппена

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо подчеркнул, что у него было ощущение, что «Ред Булл» поставил бы в приоритет Макса Ферстаппена в случае борьбы за титул.



«Я лично ничего не имею против Макса Ферстаппена. Мы всегда хорошо ладили, остались в хороших отношениях даже после инцидента на Гран-при Азербайджана. Я не думал о то, что я не смог бы работать с ним дальше или что команда даст ему машину лучше, чем мне. Но я считаю, что в случае борьбы за чемпионский титул команда была бы на стороне Ферстаппена. Они хотят сделать его самым молодым чемпионом мира в истории Формулы-1», — приводит слова Даниэля Риккардо Gazzetta dello Sport.



Стоит отметить, что у Макса Ферстаппена есть ещё два сезона на то, чтобы попытаться стать самым молодым чемпионом в истории серии.