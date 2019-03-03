Ферстаппен: не особо беспокоюсь из-за темпа «Феррари» и «Мерседеса»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подчеркнул, что он не переживает по поводу высокого темпа «Феррари» и «Мерседеса» на тестах. По словам Ферстаппена, он остался доволен гоночным темпом нового болида австрийской команды.



«Они всегда будут быстрыми. Да, мы не показали такого темпа, как они, но я не особо беспокоюсь об этом. Они быстры, но я доволен нашей работой. Наш темп на длинных дистанциях был многообещающим, но в Мельбурне другая трасса, другая температура, так что будет важно найти хорошие настройки.



Посмотрим, что мы сможем показать в квалификации. Надеюсь, что в гонке мы сможем побороться за победу. Если посмотреть на темп на дистанции, то всё выглядит многообещающим, так что я с нетерпением жду начала сезона», — приводит слова Макса Ферстаппена Crash.