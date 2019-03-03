Матешиц: «Ред Булл» впервые получил конкурентоспособный двигатель

Владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц на уходящей неделе посетил официальные предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне и дал понять, что полностью доволен переходом австрийской команды на двигатели «Хонды». Более того, Матешиц намекнул, что японские мотористы способны поставлять гораздо лучшие силовые установки, чем это делали бывшие партнёры «Ред Булл».

«Тесты оправдали наши ожидания. Как с точки зрения скорости, так и в плане работы, проделываемой „Хондой“. Наше сотрудничество на данный момент радует и обещает быть успешным. Впервые мы получили конкурентоспособный двигатель», — приводит слова Матешица Speedweek.

В прошлом «Ред Булл» использовал двигатели «Косворт», «Феррари» и «Рено». С моторами «Рено» австрийская команда четырежды завоёвывала титулы.