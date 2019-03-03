В «Феррари» исключили из названия команды Mission Winnow

Руководство «Феррари» приняло решение отказаться от использования в названии команды приставки Mission Winnow.

Mission Winnow — крупная мировая компания, связанная с известной табачной корпорацией Philip Morris International. Как известно, запрет о использовании рекламы табачных изделий в Формуле-1 не снят, потому это партнёрство «Феррари» вызвало серьёзные вопросы. В итальянской команде подчёркивают, что партнёрство с Mission Winnow не предусматривает рекламы табака. Тем не менее, невзирая на эти заверения, «Скудерия» всё же исключила из названия наименование компании.

По крайней мере, в предварительном заявочном листе на сезон-2019 итальянская команда называлась Scuderia Ferrari Mission Winnow, а в уже подкорректированной версии списка значится название Scuderia Ferrari, сообщает RaceFans.

Тем не менее пока неизвестно, как команда будет представлена на этапе в Австралии, потому как логотипы Mission Winnow были видны на ливреи «Феррари» в ходе тестов в Барселоне.