Больше всего призовых за сезон-2018 получили в «Феррари»

Руководство Liberty Media за минувший сезон выплатило командам $ 1,004 млрд, сообщает RaceFans. Средства распределялись в трёх категориях. Первая — фиксированная выплата всем командам чемпионата, которые в двух из трёх предыдущих сезонов входили в топ-10 по итогам сезона. Liberty Media в эту категорию внесла и «Рейсинг Пойнт», которая формально является новой командой, а фактически правопреемницей «Форс Индия».

Вторая категория выплат зависит от результатов команд-участниц непосредственно в минувшем сезоне. Третья статья выплат предусмотрена не для всех. Согласно с ней бонусы полагаются участникам чемпионата, которые имеют большой стаж в Ф-1, в их число попали «Мерседес», «Феррари», «Макларен», «Уильямс» и «Ред Булл». Также существует отдельная выплата для «Феррари» ($ 73 млн). «Скудерия» удостоена такого бонуса в связи с тем, что участвует в Ф-1 дольше всех.

Если суммировать все категории призовых, то по итогам 2018 года наибольшую сумму получили в «Феррари» — $ 205 млн, второе место у «Мерседеса» — $ 177 млн, третье место у «Ред Булл» — $ 152 млн.

Таблица выплаты призовых за сезон-2018

1.«Феррари» — $ 205 млн

2. «Мерседес» — $ 177 млн

3. «Ред Булл» — $ 152 млн

4. «Макларен» — $ 100 млн

5. «Рено» — $ 73 млн

6. «Хаас» — $ 70 млн

7. «Уильямс» — $ 60 млн

8. «Рейсинг Пойнт» — $ 59 млн

9. «Альфа Ромео» — $ 56 млн

10. «Торо Россо» — $ 52 млн.