Алези: Леклер в «Феррари» будет выполнять роль второй скрипки

Экс-пилот Формулы-1 Жан Алези поделился ожиданиями от выступления пилотов «Феррари» Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера, а также предположил, как в команде распределят роли между четырёхкратным чемпионом мира и новобранцем «Скудерии».

«Нет сомнений, что в „Феррари“ будут отдавать предпочтение Феттелю, а Леклер станет второй скрипкой. Но я думаю, что борьба между ними всё равно будет захватывающей. В команде планируют, что Себастьян будет первым и должен будет завоёвывать максимум побед, а Леклер возьмёт на себя роль второго пилота.

Но сезон длинный и включает в себя 21 гонку, так что кто знает. Посмотрим, что произойдёт во время гонки в Мельбурне. Что касается соперничества «Феррари» и «Мерседеса», то очевидно, что «Мерседес» силён, но «Феррари» сейчас смотрится сильнее, чем на старте минувшего сезона", — приводит слова Алези GPFans.