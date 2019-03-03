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На машинах «Рейсинг Пойнт» моторы получат название BWT Mercedes

На машинах «Рейсинг Пойнт» моторы получат название BWT Mercedes
Авто / Формула-1

Перед стартом сезона Формулы-1 команды улаживают последние юридические формальности. Так, ранее сообщалось, что команда «Феррари» приняла решение убрать из официального названия наименование Mission Winnow, которое связано с табачной индустрией.

Теперь же стало известно и о некоторых изменениях в «Рейсинг Пойнт». Моторы, используемые командой, будут переименованы в BWT Mercedes, сообщает Crash.

BWT — один из ключевых спонсоров команды. Компания занимается разработкой технологии очистки воды. Именно благодаря сотрудничеству с BWT болиды «Рейсинг Пойнт» окрашиваются в розовый цвет.

Напомним, что «Рейсинг Пойнт», являющийся правопреемником «Форс Индия», использует силовые установки «Мерседес» с 2009 года.

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