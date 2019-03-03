Риккардо: не удивлюсь, если Леклер будет опережать Феттеля

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от противостояния пилотов «Феррари» Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера в предстоящем сезоне. По словам австралийца, нельзя исключать, что новобранец «Скудерии» Леклер сможет опережать титулованного Феттеля.

«Нельзя недооценивать то давление, которое будет оказываться на Леклера в „Феррари“. За командой следит вся Италия, и у Феттеля в этом плане есть опыт, который сможет сыграть определённую роль. Вместе с тем, учитывая талант Леклера, не удивлюсь, если он будет опережать Феттеля. Впрочем, нельзя исключать, что всё будет наоборот.

Что касается расклада сил в чемпионате в целом, думаю, что у «Феррари» и «Мерседеса» будет преимущество над остальными командами. Но то, что мы увидим в Мельбурне, не задаст курс всему сезону. Нас будет ждать много изменений, особенно в ходе первых шести этапов", — приводит слова Риккардо Marca.