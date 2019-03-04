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Перес: не исключено, что болиды «Мерседеса» предназначены для разных типов трасс

Перес: не исключено, что болиды «Мерседеса» предназначены для разных типов трасс
Авто / Формула-1

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес высказал теорию о «Мерседесе» и его болидах на сезон-2019.

На вторую сессию предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне «Мерседес» привёз сильно изменённую машину. Инженер немецкой команды заявил, что на втором болиде изменена «каждая деталь аэродинамики».

Есть мнение, что эти обновления были реакцией на понимание, что «Мерседес» отстаёт от «Феррари» на полсекунды.

«Феррари» выглядела на тестах очень хорошо, это точно. Но, возможно, «Мерседес» ещё не раскрыл все свои карты. Мне показалось несколько странным, что они привезли на тесты две разные машины. Не исключено, что они предназначены для разных типов трасс. Мы видим много странных вещей в Формуле-1», — цитирует Переса Marca.

«Мерседес» может использовать две версии болида по ходу сезона-2019
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