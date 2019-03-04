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Хэмилтон: «Феррари» начала разрабатывать болид на сезон-2019 раньше «Мерседеса»

Хэмилтон: «Феррари» начала разрабатывать болид на сезон-2019 раньше «Мерседеса»
Авто / Формула-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что «Феррари» раньше его команды сосредоточила усилия на сезоне-2019, когда в прошлом чемпионате стало очевидно, что титул выиграет «Мерседес».

«В течение года у команд есть огромная группа людей, которые сосредоточены на выигрыше [текущего] чемпионата. Если ты не показываешь результатов для победы, то руководство без беспокойства может раньше вывести из работы часть команды. Поэтому, скорее всего, „Феррари“ начала разрабатывать новую машину по крайней мере на месяц раньше, чем мы», — сказал Хэмилтон.

Также Льюис предположил, что у «Феррари» есть кадровое преимущество над «Мерседесом».

«Я не удивлюсь, если у «Феррари» будет больше людей в команде. В Италии нелегко увольнять людей, насколько я наслышан», — цитирует Хэмилтона RaceFans.

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