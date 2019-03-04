В «Хонде» назвали компоновку своего двигателя слишком агрессивной

Технический директор «Хонды» Тойохару Танабе заявил, что перед Гран-При Австралии они произведут изменения в своём двигателе.

Такое решение было после предсезонных тестов Формулы-1. И хотя ни «Ред Булл», ни «Торо Россо», работающие с «Хондой» проблем не испытывали, Танабе признался, что нервничал.

«У нас нет серьёзных проблем с установкой мотора, но мы обнаружили некоторые проблемы из-за плотной компоновки. Он выглядел слишком агрессивно, поэтому нам нужно произвести изменения. Но это не такая уж большая проблема. Это означает, что мы можем быть готовы к первой гонке. Мы не особо уверены в сегодняшнем успехе. Есть ещё много направлений, над которыми нужно работать, чтобы догнать лучших», — цитирует Танабе Autosport.