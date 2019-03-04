Окон: если появится возможность, то я ей воспользуюсь

Третий пилот «Мерседеса» Эстебан Окон подчеркнул, что он готов воспользоваться возможностью занять место боевого пилота в 2019 году, если представится подобная ситуация.



«Я позитивно настроен относительно своей ситуации. У меня новая роль в топ-команде, в команде, которая выиграла в последнее время много чемпионских титулов. Кроме того это та команда, что поддерживала мою карьеру на протяжении долгого времени.



Они подхватывали меня в решающие моменты моей карьеры, и теперь я — часть команды. Я буду присутствовать на всех этапах чемпионата 2019 года, и если появится возможность, то я ей воспользуюсь», — приводит слова Эстебана Окона GrandPX.

Ранее несколько экспертов предполагали возможную замену Валттери Боттаса на Эстебана Окона уже по ходу сезона-2019.