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«Феррари» выступит в Австралии в прошлогодней униформе

«Феррари» выступит в Австралии в прошлогодней униформе
Авто / Формула-1

Руководство «Феррари» приняло решение отказаться от использования логотипа компании Mission Winnow, сообщает итальянская версия Motorsport.

Логотип Mission Winnow не будет использоваться как на болиде, так и на униформе пилотов и сотрудников команды. В связи с этим в команде решили вернуться к прошлогоднему варианту униформы.

Ранее стало известно, что команда убрала из названия словосочетание Mission Winnow.

Mission Winnow — крупная мировая компания, связанная с известной табачной корпорацией Philip Morris International. Как известно, запрет об использовании рекламы табачных изделий в Формуле-1 не снят, потому это партнёрство «Феррари» вызвало серьёзные вопросы. В итальянской команде подчёркивают, что партнёрство с Mission Winnow не предусматривает рекламы табака.

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