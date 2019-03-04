«Феррари» выступит в Австралии в прошлогодней униформе

Руководство «Феррари» приняло решение отказаться от использования логотипа компании Mission Winnow, сообщает итальянская версия Motorsport.



Логотип Mission Winnow не будет использоваться как на болиде, так и на униформе пилотов и сотрудников команды. В связи с этим в команде решили вернуться к прошлогоднему варианту униформы.



Ранее стало известно, что команда убрала из названия словосочетание Mission Winnow.



Mission Winnow — крупная мировая компания, связанная с известной табачной корпорацией Philip Morris International. Как известно, запрет об использовании рекламы табачных изделий в Формуле-1 не снят, потому это партнёрство «Феррари» вызвало серьёзные вопросы. В итальянской команде подчёркивают, что партнёрство с Mission Winnow не предусматривает рекламы табака.