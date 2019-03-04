Марко: Liberty Media действует слишком медленно без должного прессинга

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о будущем Гран-при Австрии и том, доволен ли он работой с Liberty Media.



«Пока слишком рано делать заявление о будущем Гран-при Австрии после 2020 года. Решение будет принято в конце 2019 года или в начале следующего.



Я доволен работой маркетологов Liberty Media. Был достигнут большой прогресс. Прежде всего, Формула-1 в медиа-пространстве стала совершенно иной. Телевизионная картинка так же была улучшена и это вносит большой вклад в привлекательность спорта. Но мы недовольны работой с техническим регламентом — Liberty Media действует слишком медленно без должного прессинга со стороны команд», — приводит слова Хельмута Марко SpeedWeek.