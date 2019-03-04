Риккардо планирует использовать нетрадиционный дизайн шлема в 2019 году

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо объяснил выбор шлема на тесты и подчеркнул, что у боевого шлема будет другой дизайн.



«Это было что-то вроде концепта, концепта для тестов, можно это назвать так. Работал над этим шлемом с австралийским художником. Не думаю, что у него традиционный подход, но он просто австралийский художник, который работал над этим проектом уже несколько месяцев. Как бы то ни было, в Мельбурне шлем будет другой.



Новый шлем не будет традиционным, это не будут просто линии, которые ничего не значат, мы попытаемся отойти от шлемов, которые так часто видно в эти дни. Должно получиться что-то в стиле фанк. Искусство в современном стиле», — приводит слова Даниэля Риккардо RaceFans.