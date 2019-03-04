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Николас Хэмилтон проведёт сезон в BTCC

Николас Хэмилтон проведёт сезон в BTCC
Авто / DTM/WTCR/Туринг

Младший брат Льюиса Хэмилтона Николас проведёт сезон в серии британского туринга, сообщает Reuters. Николас болен детским церебральным параличом.

«Люди говорили, что я здесь только благодаря брату и деньгам. Но Льюис не даёт мне ни цента, думаю, люди должны это знать. Не стал бы использовать других. Льюис достиг успехов благодаря таланту и поддержке отца. Меньше всего мне хочется просить у него деньги, чтобы участвовать в гонках.

Ни отец, ни брат в глубине души не хотели бы видеть меня в автоспорте, но я этого хочу. Я старался преодолеть болезнь, своё состояние, но многие не верили. У меня же получилось. Именно преодолевая болезнь, я стал таким, какой есть, так что меня не было бы тут, если бы не болезнь», — приводит слова Николаса Хэмилтона Reuters.

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