Николас Хэмилтон проведёт сезон в BTCC

Младший брат Льюиса Хэмилтона Николас проведёт сезон в серии британского туринга, сообщает Reuters. Николас болен детским церебральным параличом.



«Люди говорили, что я здесь только благодаря брату и деньгам. Но Льюис не даёт мне ни цента, думаю, люди должны это знать. Не стал бы использовать других. Льюис достиг успехов благодаря таланту и поддержке отца. Меньше всего мне хочется просить у него деньги, чтобы участвовать в гонках.



Ни отец, ни брат в глубине души не хотели бы видеть меня в автоспорте, но я этого хочу. Я старался преодолеть болезнь, своё состояние, но многие не верили. У меня же получилось. Именно преодолевая болезнь, я стал таким, какой есть, так что меня не было бы тут, если бы не болезнь», — приводит слова Николаса Хэмилтона Reuters.